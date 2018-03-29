Mr. Exchange и Tokyo GateWay попали под прицел японских властей

Две японские криптобиржи Mr. Exchange и Tokyo GateWay решили прекратить свою деятельность на фоне растущего контроля со стороны регулирующих органов после крупной кражи в Coincheck. Об этом сообщает издание Nikkei.

Еще 8 марта обе биржи получили приказ, требующий усилиления внутренней политики безопасности в связи с атакой на Coincheck в конце января. Следствием атаки стала кража токенов NEM в размере $533 млн.

Обе площадки отозвали свои заявления на получение лицензии, которые ранее были поданы в Агентство финансовых услуг Японии. На сайте Mr. Exchange уже появилось заявление, что клиентам будут возвращены все средства. Сайт второй биржи сейчас недоступен.

Согласно материалам Nikkei, биржи будут закрыты окончательно только после того, как активы будут возвращены вкладчикам.

Ранее, в начале этого месяца, японские регулятивные органы приостановили действие двух криптовалютных бирж FSHO и Bit Station, ссылаясь на недостатки в системе безопасности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что лояльная к Bitcoin Япония настаивает на глобальном контроле криптовалют. Япония, будучи одной из первых стран, принявших криптовалюту, готовится подать прошение своим коллегам из G20 активизировать усилия, чтобы остановить использование цифровых токенов в качестве инструмента для отмывания денег.

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По материалам asia.nikkei.com