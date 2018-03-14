Власти Японии высказывают свои опасения по поводу криптовалюты

Япония, будучи одной из первых стран, принявших криптовалюту, готовится подать прошение своим коллегам из G20 активизировать усилия, чтобы остановить использование цифровых токенов в качестве инструмента для отмывания денег.

Согласно отчету CNBC, главы Центробанков и министры финансов из «большой двадцатки» планируют встретиться 19 и 20 марта в Буэнос-Айресе. Предполагается, что криптовалюта станет главной, и возможно единственной темой этой двухдневной встречи. Один из официальных представителей сообщил, что обсуждения будут сосредоточены на инструментах по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей, а не на том, как торговля криптовалютой может повлиять на банковскую систему. Еще он добавил, что разработка глобальных правил регулирования криптовалюты не имеет особого смысла, так как каждая страна имеет свой подход к регулированию этого рынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Из-за резкого усиления международного интереса к биткоину, Конгресс США начал пристально изучать способы получения более эффективных инструментов контроля активов. Эти меры поддержали обе партии, что является большой редкостью.

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