Еще одна страна намерена легализовать Bitcoin

В Узбекистане уже занялись подготовкой соответсвующего законопроекта

Узбекистан начал путь к легализации криптовалюты биткоин. В соответствии с указом президента Шавката Мирзиеева, закон, регулирующий «электронные деньги», должен быть подготовлен к 1 сентября. Подготовкой документа займутся Центральный банк, Министерство информационных технологий и связи, Министерство финансов и Министерство экономики.

Мирзиеев также поручил открыть в центре инноваций «Мирзо Улугбек» специальный департамент Blockchain-технологий. Цель инициативы — создать условия для использования возможностей блокчейна. Новый отдел будет работать над повышением квалификации и поддержкой местных разработчиков. Центр должен заработать 1 июня 2018 года. Заинтересованность в технологии объясняется низкими затратами на майнинг криптовалют в Узбекистане. Эта страна является ведущим производителем электроэнергии, поэтому производство одного Bitcoin обходится тут в $1,790.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования и уже решает, какие агентства займутся данной проблемой.

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