Криптовалюты дешевеют: на крупной японской Bitcoin-бирже форс-мажор

С прощадки пропали альткоины на миллионы долларов

Крупнейшая биткоин-биржа Японии – Coincheck – заморозила вывод средств с торговой площадки, в том числе и иену. Также трейдерам недоступны торги альткоинами. И пополнение депозитов NEM — руководство биржи сообщает, что все попытки пополнить баланс не будут отражены в системе.

Такие меры были приняты после того, как c аккаунта биржи пропало $723,5 млн. Часть из них — в криптовалюте Ripple (около $123 млн). Также по данным Cointelegraph из анонимных источников, еще $600 млн пропало в криптовалюте NEM.

Платежи с помощью банковских карт и сервиса Pay Easy также приостановлены. В компании обещают восстановить работу как можно скорее.



Примечательно, что площадка Coincheck не проходила регистрацию в Агентстве финансовых услуг Японии, ведомстве, которое контролирует биржи в стране. Другие популярные биржи — bitFlyer и Quoine — имеют соответствующую регистрацию.

На фоне этих новостей стоимость ведущих криптовалют начала снижаться. Так выглядит рейтинг ТОП-10 активов на coinmarketcap на момент публикации материала

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о самом продолжительном простое криптовалютной биржи Kraken. Крупная криптовалютная биржа Kraken была недоступна более 48 часов. Запланированное на 11 января (5-00 UTC) обновление системы должно было занять несколько часов, но по факту продолжалось до 13 января.

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