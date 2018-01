Новости криптовалют за неделю: налоги на трейдинг и мошенничество с ICO

Новости криптовалют за всю неделю — про инвестиции, мошенничество, регулирование

Мир криптовалют быстро меняется. Одна сделка или высказывание могут спровоцировать рост или обвал цен на рынке виртуальных денег. Чтобы вы оставались в курсе основных событий, редакция PaySpace Magazine собрала все новости Bitcoin и других криптовалют этой недели в крипто-дайджест.

У Ripple появились новые крупные партнеры. Это IDT Corporation и Mercury FX. Они будут работать с отдельным проектом компании — xRapid, который разработан для упрощения корпоративных транзакций и других денежных переводов. В прошлый раз после подобной сделки цена на криптовалюту пошла вверх.

Впервые в мире один из аэропортов станет криптовалютным. Даже расположенные в нем магазины, кафе и рестораны будут принимать к оплате биткоин, эфир и Dash.

Известный платежный оператор перестанет принимать биткоин — согласно сообщению Stripe, причиной послужили долгое подтверждение транзакций, возросшее количество сбоев при переводах и растущие комиссии.

Как заставить людей снова инвестировать в золото? Монетный двор Австралии нашел способ вернуть интерес к драгметаллу, выпустив собственную криптовалюту, которая имеет за собой серьезное обеспечение — золото.

Более 10% инвестиций в ICO пропало или украдено. В новом отчете Ernst & Young говорится о том, что не все инвестиции в криптоактивы хороши. По крайней мере, стоит проявить осторожность, вкладывая в них деньги. Чаще всего хакеры выманивают средства с помощью фишинга.

Обнаружены сотни фейковых приложений для криптовалют в магазинах приложений Google и Apple, а также на десятках других площадок. Разработчики таких программ описывают свои продукты как «биткоин биржа», «биткоин-кошелек» или «криптовалюта», пользуясь популярностью криптоиндустрии.

⚠️⚠️⚠️ There is a FAKE MyEtherWallet app on Google Play that has yet to be removed.

Please help us light a fire under @GooglePlay’s butts and get it taken down!

🚨REPORT THIS (DO NOT DOWNLOAD):🚨 https://play(dot)google(dot)com/store/apps/details?id=com.ether.etherwallet

— MyEtherWallet.com (@myetherwallet) 24 января 2018 г.