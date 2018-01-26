Новости криптовалют за неделю: налоги на трейдинг и мошенничество с ICO

Новости криптовалют за всю неделю — про инвестиции, мошенничество, регулирование

Мир криптовалют быстро меняется. Одна сделка или высказывание могут спровоцировать рост или обвал цен на рынке виртуальных денег. Чтобы вы оставались в курсе основных событий, редакция PaySpace Magazine собрала все новости Bitcoin и других криптовалют этой недели в крипто-дайджест.

Новости компаний

У Ripple появились новые крупные партнеры. Это IDT Corporation и Mercury FX. Они будут работать с отдельным проектом компании — xRapid, который разработан для упрощения корпоративных транзакций и других денежных переводов. В прошлый раз после подобной сделки цена на криптовалюту пошла вверх.

Впервые в мире один из аэропортов станет криптовалютным. Даже расположенные в нем магазины, кафе и рестораны будут принимать к оплате биткоин, эфир и Dash.

Известный платежный оператор перестанет принимать биткоин — согласно сообщению Stripe, причиной послужили долгое подтверждение транзакций, возросшее количество сбоев при переводах и растущие комиссии.

Инвестиции в криптовалюты

Как заставить людей снова инвестировать в золото? Монетный двор Австралии нашел способ вернуть интерес к драгметаллу, выпустив собственную криптовалюту, которая имеет за собой серьезное обеспечение — золото.

Более 10% инвестиций в ICO пропало или украдено. В новом отчете Ernst & Young говорится о том, что не все инвестиции в криптоактивы хороши. По крайней мере, стоит проявить осторожность, вкладывая в них деньги. Чаще всего хакеры выманивают средства с помощью фишинга.

Мошенничество

Обнаружены сотни фейковых приложений для криптовалют в магазинах приложений Google и Apple, а также на десятках других площадок. Разработчики таких программ описывают свои продукты как «биткоин биржа», «биткоин-кошелек» или «криптовалюта», пользуясь популярностью криптоиндустрии.

⚠️⚠️⚠️ There is a FAKE MyEtherWallet app on Google Play that has yet to be removed. Please help us light a fire under @GooglePlay’s butts and get it taken down! 🚨REPORT THIS (DO NOT DOWNLOAD):🚨 https://play(dot)google(dot)com/store/apps/details?id=com.ether.etherwallet — MyEtherWallet.com (@myetherwallet) 24 января 2018 г.

Мошенники собрали миллионы долларов на продаже фейковых токенов Telegram. На предстоящем pre-ICO Telegram мошенникам удалось заработать более $5 млн. Какие токены не стоит покупать — читайте в новости.

Регулирование

Криптотрейдеров Индии заставят платить налоги. Помимо налога на прирост капитала, местное налоговое ведомство запросило у инвесторов информацию о всех криптосбережениях и источниках происхождения этих средств.

В Южной Корее решили бороться с анонимным криптотрейдингом. По запросу правительства шесть главных банков страны запускают сервис для контроля криптовалютных операций южнокорейцев.

Японская криптобиржа получила лицензию для работы в ЕС. Теперь BitFlyer начнет расширяться в Европе. Это 14-ая биржа в мире по объему торгов на момент пуцбликации материала.

Необычные новости криптовалют

Запущена офлайн-криптовалюта, которую можно пересылать в SMS. Лондонская команда ONEm разработала проект криптовалюты, которой можно будет торговать не заходя в интернет. Разработчики надеются, что проект «взлетит» в странах с плохим интернет-покрытием.

Церковь ICF в Швейцарии начала принимать пожертвования в Bitcoin. Это часть стратегии церкви по работе с молодежью. У церкви даже есть Instagram — там публикуют фото с ивентов, которые организовывает ICF.

Анонсы конференций

В феврале пройдет крупнейшая в СНГ онлайн-конференция по криптовалютам. Трехдневный криптомарафон проведут 24 спикера с реальной практикой и опытом во всех сферах связанных с блокчейном и криптовалютами.

В марте в Киеве состоится криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference. Это мероприятие проходит в столице уже в пятый раз. На конференцию съедутся более трех десятков спикеров, а в выставочной зоне расположится свыше 70 брендов, представляющих софт и услуги для криптоиндустрии.

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