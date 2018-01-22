Криптотрейдеров Индии заставят платить налоги

Налоговая Индии боится потерять контроль над рынком криптовалют и требует налог на криптовалюту

Десятки тысяч криптоинвесторов в Индии на днях получили предупреждение от местного Налогового департамента — в ведомстве недосчитались налоговых поступлений от капиталовложений в криповалюты. До этого правительство провело опрос среди девяти индийских бирж и установило, что за последние 17 месяцев сумма транзакций на площадках превысила $3,5 млрд.

Сотрудники налоговой рассказали журналистам, что по результатам опроса среди инвесторов в биткоин и другие криптовалюты больше всего технически прогрессивной молодежи, игроков рынка недвижимости и ювелирного бизнеса. Последние два рынка — одни из самых прибыльных. Согласно опросу, криптотрейдерам Индии в среднем по 25-30 лет.

Криптоинвесторов уже предупреждали — в декабре налоговый департамент Индии рассылал им уведомления о том, что они должны платить налог на прирост капитала. Также ведомство запрашивает информацию о всех криптосбережениях и источниках происхождения этих средств.

Индийская налоговая подсчитала количество просто зарегистрированных и регулярных криптотрейдеров. В сборе информации им помогла политика крипторынка KYC (Знай Своего Клиента).

Несмотря на негативные новости от правительства, в стране сохраняется острый интерес к криптовалютам.

К слову, в декабре на бирже Unocoin зарегистрировалось 240 тыс новых пользователей — каждый день в полк прибывает примерно по 8 тыс новичков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В Индии еще не упорядочили законодательство в связи с развитием криптовалютного рынка в стране. Скорее всего, детали будут прописаны уже в ближайшее время. Пока точно известны одно: криптовалюты в Индии не запрещены, но облагаются налогом на прирост капитала. Государство не собирается запрещать крипторынок, но регулировать — обязательно.

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