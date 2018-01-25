У Ripple появились новые крупные партнеры

Ripple поможет решить проблемы с обменом валют и денежными переводами

Ripple создавала свою криптовалюту XRP под потребности финансового сектора. Финансовые учреждения разных стран мира уже тестируют банковские переводы с использованием технологий компании. А на днях стало известно, что к Ripple присоединились еще два профильных партнера. Это IDT Corporation и Mercury FX. Они будут работать с отдельным проектом компании — xRapid, который разработан для упрощения корпоративных транзакций и других денежных переводов.

Недавно xRapid уже привлекал к себе внимание СМИ — две недели назад тестированием этой технологии заинтересовались в MoneyGram, а это одна из крупнейших компаний среди платежных сервисов.

Новый партнер Ripple, IDT Corporation, занимается международными денежными переводами. В компании уже начали проводить транзакции с цифровыми активами — xRapid им нужен для удешевления и ускорения таких операций.

Mercury FX специализируется на обмене валют. В этой компании больше всего рады тому, что xRapid поможет им сэкономить около миллиарда долларов на лишних комиссиях от посредников.

В Ripple отказались назвать сумму сделки с новыми партнерами — пока даже неясно, заплатили ли им хоть что-то. На запрос журналистов в Ripple ответили, что они не раскрывают каких-либо деталей своих договоров с клиентами.

Заметно, что Ripple нацелен на изменение классической финансовой инфраструктуры. Проекты компании выделяются даже в мире криптовалют — она хочет скорее сотрудничать с традиционной финансовой системой, а не абстрагироваться от нее. Ее криптовалюта выросла более чем на 500% всего за три последних месяца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

После появления новости о сотрудничестве Ripple с MoneyGram цена цифрового токена выросла выше $2. Однако после резкого скачка криптовалюту ждал спад. Сегодня стоимость токена составляет $1,32 (согласно данным coinmarketcap на время публикации материала).

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