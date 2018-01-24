Как заставить людей снова инвестировать в золото — кейс Австралии

Цель создания криптовалюты с привязкой к золоту — привлечь новых инвесторов

Старейший монетный двор в Австралии — Perth Mint — разрабатывает собственную криптовалюту, которая будет обеспечена золотом. Такая инициатива связана с желанием австралийских властей возобновить интерес инвесторов к золоту. Компания Perth Mint располагает мощностями для переработки более 700 тонн золота в год. И считается одной из крупнейших в своей сфере.

Инвесторы все чаще проявляют интерес к альтернативным капиталовложениям, в том числе и криптовалютам. Поэтому золотообрабатывающая компания решила создать собственную виртуальную валюту, чтобы напомнить о существовании драгметаллов.

Разработчики Perth Mint сейчас работают над пока еще безымянной криптовалютой, которая будет использоваться для купли-продажи криптозолота на блокчейн.

В компании также подчеркивают, что они собираются применять блокчейн и в своих дополнительных сервисах. Это может быть, например, приложение, в котором отслеживаются все стадии поставок золота — от добывания до продажи продукта клиенту. Все будет записано в прозрачном блокчейне, который невозможно изменить.

В компании планируют выпустить криптозолото через 12-18 месяцев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Эта не первая похожая новость. Уже сообщалось, что монетный двор Соединенного Королевства создаст цифровой аналог золота на Blockchain.

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