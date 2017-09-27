Золото за биткоин: лондонский дилер драгметаллов принимает оплату в криптовалюте

За последний год у держателей биткоина появилась масса вариантов, как потратить криптовалюту без предварительной конвертации

Sharps Pixley, лондонский дилер золота и других драгоценных металов, функционирует как магазин для инвесторов, желающих купить, хранить или торговать драгоценными металлами. Хотя Sharps Pixley на рынке уже около 250 лет, он показал, что идет в ногу со временем, решив принять биткоин в качестве платежного средства.

Sharps Pixley будет продавать золото за биткоины через платежный процессор Bitpay. Это поможет компании избежать рисков, связанных с волатильностью биткоина. Учитывая, что основная компетенция Sharps Pixley заключается в торговле драгоценными металлами, решение не принимать Bitcoin напрямую вполне разумно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин снова может разделиться. Имя биткоина сможет носить еще одна криптовалюта, если небольшая группа майнеров и разработчиков реализует запланированный хардфорк.

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По материалам cointelegraph.com