Японская криптобиржа получила лицензию для работы в ЕС

Крупный игрок крипторынка начнет работать в Европе

Получив платежную лицензию для работы в ЕС, японская криптобиржа BitFlyer начнет расширяться в Европе.

Согласно Coinmarketcap, на момент публикации BitFlyer является 7-й в мире криптобиржей по объему торгов биткоином. За последние 24 часа он составил $275 млн.

В отличие от некоторых криптобирж, ведущих торги множеством альткоинов, BitFlyer предлагает пользователям возможность торгов основными криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic и популярным в Японии Monacoin.

Первоначально в Европе биржа предоставит площадку для торгов биткоином в паре с евро. В дальнейшем возможны торги «другими виртуальными валютами, такими как Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic и Bitcoin Cash к концу года».

Европейской базой для биржи станет Люксембург, который и предоставил ей платежную лицензию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный кошелек Blockchain.info запустил торги биткоином. Пользователи кошелька смогут продавать и покупать биткоин на платформе.

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По материале techcrunch.com