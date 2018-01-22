Активы в Bitcoin: сколько чиновников декларировали криптовалюту в 2017

В каких криптовалютах чиновники хранят свои сбережения?

Сервис мониторинга информации из открытых государственных реестров Opendatabot подсчитал, сколько украинских чиновников упомянули в своих декларациях биткоин или другие криптовалюты. Так, за 2017 год девять чиновников задекларировали какое-то количество криптовалют или просто сообщили об их наличии.

В отчетах чиновников Bitcoin и другие криптовалюты декларируются, как денежные активы, нематериальные активы и даже ценное движимое имущество.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Первыми биткоин-миллиардерами стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс. Двум братьям принадлежит 1% всего мирового запаса этой криптовалюты. Они приобрели криптовалюту за 11 млн долларов в 2013 году.

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