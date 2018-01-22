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Активы в Bitcoin: сколько чиновников декларировали криптовалюту в 2017

22.01.2018 18:19

В каких криптовалютах чиновники хранят свои сбережения?

Сбережения в Bitcoin

Сбережения в Bitcoin есть у многих украинских чиновников slovo.org

Сервис мониторинга информации из открытых государственных реестров Opendatabot подсчитал, сколько украинских чиновников упомянули в своих декларациях биткоин или другие криптовалюты. Так, за 2017 год девять чиновников задекларировали какое-то количество криптовалют или просто сообщили об их наличии.

ФИО

Должность

Сбережения

1

 Привалова Евгения Евгеньевна

Главный специалист отдела взаимодействия с субъектами государственной регистрации и повышения квалификации регистраторов (Главное территориальное управление юстиции в Одесской области)

488 Bitcoin

2

 Кочетов Владислав Владимирович

Прокурор отдела по работе с кадрами (Прокуратура Харьковской области)

0,04815692 Bitcoin, 0,3 Ethereum, 180 Ripple.

3

 Опак Константин Николаевич

Главный инспектор Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины

Bitcoin

4

 Мишалов Вячеслав Дмитриевич

Секретарь Днепропетровского городского совета

Bitcoin

5

 Майзель Сергей Петрович

Депутат Киевской городской администрации

Bitcoin, Ethereum

6

 Палпатин Дмитрий Викторович 

Депутат Одесского городского совета

7711 Bitcoin Сash

7

 Урбанський Анатолий Игоревич

Глава Одесского областного совета 

4256,3278 Bitcoin Cash

8

 Коваль Сергей Николаевич

Главный специалист отдела водных ресурсов и атмосферного воздуха, Государственная экологическая инспекция во Львовской области

4 Bitcoin Gold

9

 Григорьев Денис Станиславович 

Депутат Одесского горсовета

Bitcoin Cash, Bitcoin Gold

В отчетах чиновников Bitcoin и другие криптовалюты декларируются, как денежные активы, нематериальные активы и даже ценное движимое имущество.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Первыми биткоин-миллиардерами стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс. Двум братьям принадлежит 1% всего мирового запаса этой криптовалюты. Они приобрели криптовалюту за 11 млн долларов в 2013 году.

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Рубрики: BitcoinНовостиУкраина
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