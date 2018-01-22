Активы в Bitcoin: сколько чиновников декларировали криптовалюту в 2017

В каких криптовалютах чиновники хранят свои сбережения?
Сервис мониторинга информации из открытых государственных реестров Opendatabot подсчитал, сколько украинских чиновников упомянули в своих декларациях биткоин или другие криптовалюты. Так, за 2017 год девять чиновников задекларировали какое-то количество криптовалют или просто сообщили об их наличии.
|
№
|
ФИО
|
Должность
|
Сбережения
|
1
|Привалова Евгения Евгеньевна
|
Главный специалист отдела взаимодействия с субъектами государственной регистрации и повышения квалификации регистраторов (Главное территориальное управление юстиции в Одесской области)
|
488 Bitcoin
|
2
|Кочетов Владислав Владимирович
|
Прокурор отдела по работе с кадрами (Прокуратура Харьковской области)
|
0,04815692 Bitcoin, 0,3 Ethereum, 180 Ripple.
|
3
|Опак Константин Николаевич
|
Главный инспектор Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины
|
Bitcoin
|
4
|Мишалов Вячеслав Дмитриевич
|
Секретарь Днепропетровского городского совета
|
Bitcoin
|
5
|Майзель Сергей Петрович
|
Депутат Киевской городской администрации
|
Bitcoin, Ethereum
|
6
|Палпатин Дмитрий Викторович
|
Депутат Одесского городского совета
|
7711 Bitcoin Сash
|
7
|Урбанський Анатолий Игоревич
|
Глава Одесского областного совета
|
4256,3278 Bitcoin Cash
|
8
|Коваль Сергей Николаевич
|
Главный специалист отдела водных ресурсов и атмосферного воздуха, Государственная экологическая инспекция во Львовской области
|
4 Bitcoin Gold
|
9
|Григорьев Денис Станиславович
|
Депутат Одесского горсовета
|
Bitcoin Cash, Bitcoin Gold
В отчетах чиновников Bitcoin и другие криптовалюты декларируются, как денежные активы, нематериальные активы и даже ценное движимое имущество.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Первыми биткоин-миллиардерами стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс. Двум братьям принадлежит 1% всего мирового запаса этой криптовалюты. Они приобрели криптовалюту за 11 млн долларов в 2013 году.
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