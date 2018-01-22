В Южной Корее борются с анонимным криптотрейдингом

По запросу правительства шесть главных банков страны запускают сервис для контроля криптотрейдинга южнокорейцев



Вчера корейская комиссия по финансовым услугам (FSC) объяснила, каким сервисом нужно будет пользоваться криптотрейдерам для соблюдения государственных правил и почему.



Таким образом, регуляторы Южной Кореи получат полную информацию о всех транзакциях на криптобиржах. Для того, чтобы государство могло контролировать операции на биржах, необходимо убрать анонимность транзакций. Для этого в real-name сервисе все счета будут открываться на реальное имя пользователя криптобиржи и подвязываться к его аккаунту на бирже.

Банки представят систему, которая должна стать площадкой для обмена данными между биржами и банками, в конце января или начале февраля. Ориентировочная дата запуска системы — 30 января. Пока система не заработает, финансовым учреждениям Южной Кореи запрещается открывать новые виртуальные счета. Все шесть банков, которые вовлечены в этот проект, ранее уже поддерживали транзакции в виртуальной валюте. Именно из-за поддержки этой функции им придется тратить свои ресурсы на пользование новой системой.

Помимо разработки системы специально для обмена данными с биржами, государство готовит специальные инструкции для банков по налогообложению криптовалют и борьбе с отмыванием денег. Система соответствует требованиям по борьбе с отмыванием денег. Банки обязаны выполнять их, отслеживая криптотрейдеров.

Важно, что с получением доступа к такому массиву информации о криптотрейдинге, государство сможет еще глубже вникнуть в тонкости этой сферы. Следовательно, оно сможет разрабатывать новые правила и регуляции еще быстрее и получить большую выгоду.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Новости от регуляторов Южной Кореи многие аналитики называют одним из факторов масштабной коррекции криптовалют во время новогодних праздников. Все началось с того, что министр юстиции страны выступил с заявлением о том, что государство планирует запретить криптобиржи. После этого несколько недель ситуация была в подвешенном состоянии — было непонятно, что именно хотят предложить регуляторы.

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