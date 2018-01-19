Чиновников Южной Кореи обвинили в инсайдерском криптотрейдинге

Инсайдерская торговля произошла из-за утечки информации

Располагая информацией о том, что Южная Корея планирует сделать заявление о запрете на криптотрейдинг, местные чиновники избавились от своих биткоинов заранее. Служба финансового контроля Южной Кореи (FSC) уже официально подтвердила, что несколько чиновников провели инсайдерские криптоторги. Более того, в ведомстве задумываются о запрете криптотрейдинга для чиновников. Поскольку, скорее всего, почти все такие «инсайдеры» являлись сотрудниками Службы финансового контроля государства.

Начались служебные расследования.

Чиновникам Службы финансового контроля запретят торговать криптовалютой, так как иначе агентство не сможет объективно работать над регуляцией криптомаркета. Это предложил Хонг Нам-ки, глава координационного органа страны, подчеркнув, что работники, участвовавшие в неправомерной торговле, в любом случае будут наказаны.

Уже более 250 тысяч южнокорейцев подписало петицию против запрета на торговлю биткоином и другими монетами. Теперь они возмущены манипуляциями собственного финансового агентства — нарушая нейтралитет, оно не сможет служить интересам рынка и своих граждан.

Пока неизвестно, сколько чиновников провели инсайдерские криптоторги и на какую именно сумму. FSC придется ответить на вопрос, повлияла ли перспектива такой выгодной спекуляции на решение министра юстиции Южной Кореи заявить на пресс-конференции о возможном запрете на торговлю криптовалютами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Перед Новым Годом Южная Корея заявила, что планирует закрыть криптобиржи из-за спекуляций на этом рынке. После этого крипторынок обвалился. Эту новость аналитики называют ключевым фактором масштабной коррекции монет.

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