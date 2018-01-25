Запущена офлайн-криптовалюта, которую можно пересылать в SMS

Над офлайн-криптовалютой работали 6 лет

Блокчейн появился в 2008 году, и с тех пор тысячи стартапов и компаний пытаются усовершенствовать криптотехнологии. Лондонская команда ONEm разработала проект криптовалюты, которой можно будет торговать не заходя в интернет.

Трейдеры смогут распоряжаться офлайн-токеном mCoin с помощью СМС. Для этого разработчики внедрили в блокчейн монеты протоколы обычной телеком-связи.

Целевая аудитория ONEm — страны с плохим интернет-покрытием и в общем слабой инфраструктурой. Согласно исследованиям компании, в мире 5,8 млрд человек пользуется смартфонами, но из них 3 млрд — почти половина — не имеют доступа к мобильному интернету.



В компании рассчитывают, что в 13 странах владельцы примерно 261 млн мобильных телефонов смогут пользоваться сервисом ONEm, купив mCoin и совершая транзакции с его помощью.

Для защиты токена от инфляции разработчики решили ограничить количество токенов mCoin до 32 млрд — этого должно хватить на следующие 34 года.

Над новой технологией работали с 2012 года. Сейчас девелоперы наконец сложили весь технический пазл — криптовалюта без выхода в интернет стала доступной.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Многим развивающимся странам действительно нужны такие решения, особенно на фоне того, что жители таких государств часто воспринимают криптоактивы как альтернативу своей валюте. Также, например, в Африке только 17% населения имеют доступ к банкингу, поэтому на этом континенте растет популярность финтеха.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Криптооптимисты: страны, которые верят в Bitcoin