Все средства хороши: церковь начала принимать пожертвования в Bitcoin

Швейцарская церковь примет в качестве пожертвований Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ripple и Stellar

Обычно СМИ рассказывают, что биткоин — это средство покупки нелегальных наркотиков, отмывания денег и заключения контрактов с киллерами. Вот обратная сторона — религиозная организация решила принимать пожертвования в криптовалюте.

Швейцарская евангелическая церковь ICF находится в Цюрихе. У нее есть собственный сайт, где она и выставила перечень криптовалют, которые принимаются в качестве пожертвований.

Эта новость — часть стратегии церкви по работе с молодежью. Швейцарскую «биткоин-церковь» давно начали узнавать по ее активному использованию всевозможных инноваций. Многие прихожане ICF активно пользуются криптовалютами — это тоже обьясняет решение церкви принимать виртуальные деньги. К тому же Швейцария — очень продвинутая финтех-страна, благосклонная к криптовалютам. Так церковь старается идти в ногу со временем и оставаться популярной.

Это не единичный пример инноваций в храмах. Европейские церкви переходят на бесконтактные пожертовования. Например, в национальном проекте Великобритании по внедрению бесконтактных карточных платежей и пожертвований примут участие 40 церквей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Благотворительность тоже надо пиарить, а систему пожертвований — улучшать. Например, в британском городе Бристоль установили несколько бесконтактных пунктов приема пожертвований, с помощью которых все желающие перечисляют деньги на помощь бездомным, просто приложив бесконтактную карту к терминалу.

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