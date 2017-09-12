В Украине активно развиваются бесконтактные пожертвования

В Киеве запущен 5-й проект компании Agency21 по приему бесконтактных пожертвований

Бесконтактные платежи в Украине стремительно набирают популярность. Неудивительно, что сферы применения технологии оплаты «в одно касание» постоянно расширяются. Весной этого года стало известно, что в одном из кинотеатров сети «Планета Кино» в Киеве было установлено устройство для приема благотворительных пожертвований через технологию бесконтактной оплаты — NFC Donation Box.

В начале этой недели аналогичное устройство было установлено в столичном ТРЦ «Океан Плаза». Благодаря этому, все посетители ТРЦ смогут воспользоваться NFC Donation Box от компании Agency21 для помощи в лечении детей, совершив быстрое бесконтактное пожертвование в 50 грн. Для этого нужно всего лишь прикоснуться своей картой Visa или Mastercard к терминалу, после чего деньги моментально попадают на благотворительную программу помощи онкобольным детям — «Дети против Рака».

Также, начиная с 1 сентября, компания Ашан Украина запустила программу «Учиться просто х21», где основным и единственным методом сбора пожертвования стал NFC Donation Box, установленный в гипермаркете Ашан на Петровке. Проект будет длиться до 30 ноября, все деньги пойдут на программу фонда «Даун Синдром», который является частью корпоративной социальной ответственности компании Ашан. Бесконтактные взносы должны стать новым стандартом для все благотворительных проектов в сфере retail. Ранее компания Ашан использовала пластиковые прозрачные боксы для сбора наличных пожертвований на кассах гипермаркета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

NFC Donation Box оснащен встроенным мультимедийным экраном, который, в режиме реального времени, информирует людей о том, как расходуются средства и сколько всего денег поступило на счет программы, что обеспечивает 100% прозрачность.

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