Более 10% инвестиций в ICO пропало или украдено — Ernst & Young

Более 10% всех вкладов в первичное размещение токенов — ICO — были потеряны или украдены хакерами

10% средств, инвестированных в ICO, попадают в руки мошенников. Такие цифры назвали в Ernst & Young — компания исследовала риски, связанные с онлайн-инвестициями в криптовалютные проекты. Профессионалы компании исследовали более 372 ICO, где новые цифровые валюты распределялись между покупателями, и подсчитали, что около $400 млн из всех инвестиций ($3,7 млрд по данным E&Y) ушло впустую.

Чаще всего хакеры выманивали средства с помощью фишинга и «зарабатывали» на этом почти $1.5 млн в месяц.

Ernst & Young заинтересовалась этой темой на фоне бума инвестиций в криптоактивы. Средства собирают все, начиная от молодых компаний, которые привлекают миллионы и миллионы долларов, и заканчивая небольшими стартапами с несколькими сотрудниками.

Согласно исследованию, объем ICO начал уменьшаться с конца 2017. В ноябре менее 25% ICO добились своей цели, тогда как в июне у 90% проектов все получилось.

По словам Пола Броди, качество ICO-проектов начало страдать еще до начала последнего бума в этой сфере. Компании допускали ошибки кодирования, возникал конфликт интересов между компанией, которая выпустила токены, и их покупателем.

Проводя ICO, компании обычно ищут инвестиции на написание новых технических платформ или очередного ПО для всевозможных токенов, блокчейнов и криптовалют. В EY предупредили, что многим таким проектам на самом деле не так уж и нужен собственный блокчейн или криптовалюта.

Исследователи компании также отмечают, что новые токены часто переоценивают из-за страха упустить выгоду и пропустить что-то интересное. Это целый синдром, который на английском называют «FOMO» (англ. — fear of missing out). Из-за этой боязни что-то пропустить инвесторы и торопятся вложиться в ICO. Последние 10 ICO, которые распродали быстрее всего, в целом собирали по $300 тыс инвестиций в секунду.

Нашлось и несколько проектов, которые прописывали скрытые условия инвестиций в своем программном коде или противоречивые данные. Например, в white paper может быть написано, что криптовалюта больше не будет выдаваться, тогда как такая возможность сохранялась в представленном коде.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

С изобретением ICO у бизнеса появилась еще одна возможность — теперь вместо того, чтобы привлекать фонды, можно выпустить токены и найти на них покупателей, что может быть быстрее и выгоднее. Ранее сообщалось, что Украина попала в ТОП-3 по количеству ICO в Восточной Европе.

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