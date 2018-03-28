Тысячи корейских магазинов начнут принимать оплату в криптовалютах

Это станет возможным благодаря сотрудничеству оператора мобильных платежей и крупной криптобиржи

Оператор мобильных платежей Korea Pay объявил о партнерстве с биржей Bithumb, являющейся второй по объему торгов в стране (после Upbit).

Благодаря этому партнерству жителям Южной Кореи откроется возможность расплачиваться криптовалютой в более 6 тыс торговых точек по всей стране за товары и услуги от 200 производителей. Компании приложат усилия, чтобы к концу этого года сделать доступной оплату криптовалютой в 8 тыс южнокорейских магазинов.

представитель Bithumb



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голливудский продюсер снимет фильм про криптовалюты. Аферы, гонки, девушки и криптовалюты — все это покажут в фильме, на который потратят $25 млн.

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По материалам forklog.com