Голливудский продюсер снимет фильм про криптовалюты

Аферы, гонки, девушки и криптовалюты — все это покажут в фильме, на который потратят $25 млн

Голливудский продюсер Саша Шапиро («Ярость», «Саботаж») купил у российского блогера Гурама Инцкирвели права на экранизацию захватывающей истории о криптовалютной афере, основанной на реальных событиях.

В центре сюжета фильма с рабочим названием «21 секунда» окажется гонщик-любитель. Участника международных соревнований по дрэг-рейсингу втягивают в масштабную аферу, связанную с криптовалютами.

Блогер с многомиллионной аудиторией Гурам Инцкирвели является признанным авторитетом в мире дрэг-рейсинга.

Ожидается, что съемки фильма «21 секунда» пройдут в России, США, ОАЭ и Гонконге. Драматический экшн с бюджетом в $25 млн будет насыщен яркими сценами гонок, красивыми машинами и прекрасными девушками.

Несмотря на неиссякаемый интерес к криптовалютам и блокчейну, в мире до сих пор не выпущено ни одной картины на эту тему.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в блокчейне биткоина обнаружили ссылки на детское порно. Ведущие СМИ распространили эту новость, но криптоэксперты ее опровергли.

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По материалам glavcom.ua