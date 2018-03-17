Государство Bitcoin: криптовалюту сравнили с разными странами (инфографика)
Биткоин «нанесли» на политическую карту мира
Капитализация Bitcoin превышает стоимость успешных международных компаний, а иногда и ВВП целых государств. Аналитики отследили, как бы смотрелась криптовалюта на политической карте мира в качестве государства.
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Ранее мы писали о том, какие ключевые игроки онлайн-рынка заинтересованы во внедрении Blockchain. И как они собираются ее использовать. Так, среди компаний, которые заинтересованы в технологии, Amazon, Alibaba и др.
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