Цены на криптовалюты снова опустились

Капитализация крипторынка опустилась ниже уровня в $300 млрд

Вчера большинство криптовалют оказались в красной зоне. Хотя сегодня некоторые из них выросли в цене в сравнении со вчерашними показателями, капитализация крипторынка по-прежнему остается ниже уровня в $300 млрд.

Цена биткоина находится ниже отметки в $8 тыс. Согласно Coinmarketcap, на момент публикации она составляет $7925, а вчера опускалась до $7797.

Средневзвешенный курс Ethereum составил $453, совсем немного повысившись со вчерашнего минимума в $449.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple опустилась в цене до $0,58, хотя еще 5 дней назад торговалась на уровне выше $0,70.

Обьем торгов за последние 24 часа составил $13,5 млрд, что свидетельствует об ухудшении настроений на рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голливудский продюсер снимет фильм про криптовалюты. Аферы, гонки, девушки и криптовалюты — все это покажут в фильме, на который потратят $25 млн.

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