“Bitcoin дает свободу”— новый глава китайского центробанка

Новый глава Народного банка Китая настроен благосклоннее, чем его предшественник

Новый председатель Народного банка Китая И Ган сделал нехарактерное для прежней политики Китая в отношении криптовалют заявление. Он сказал, что Bitcoin дает свободу любому человеку, который им пользуется.

И Ган

председатель Народного банка Китая

Эти слова нового главы китайского центробанка прозвучали в официальном обращении после смены председателя НБК ранее на этой неделе. Также он сравнил Bitcoin с адреналином, который на протяжении долгого времени подстегивал интерес местных инвесторов.

Новый глава НБК родился в 1958 году и является доктором экономических наук. С 1997 года он занимал различные должности в структуре китайского центробанка, в том числе начальника департамента монетарной политики, а затем и заместителя главы Народного банка Китая.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, 19 марта, после рекордных 15 лет пребывания во главе национального финансового регулятора свою должность покинул Чжоу Сяочуань, которого называли одной из самых влиятельных фигур в мире финансов. Одним из его последних заявлений стал отказ признать биткоин и другие криптовалюты в качестве платежного средства. Как тогда заявил Чжоу Сяочуань, слишком быстрое распространение подобных «ненадежных» финансовых продуктов может привести к самым непредсказуемым негативным последствиям на финансовом рынке.

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По материалам forklog.com