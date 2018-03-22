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PaySpaceMagazine

Названа стоимость Dropbox после IPO

22.03.2018 10:21

Компания планирует достичь капитализации в $8 млрд

Компания представит акции на ICO Фото: www.techfunnel.com

Компания Dropbox, которая стремится выйти на IPO, заявила, что будет увеличивать стоимость своих акций. Так, вместо $16-$18 за акцию цены вырастут до $18-$20.  По предварительным оценкам, опираясь на новую ценовую политику IPO, стоимость компании может достичь $8 млрд.

Если говорить о более точных цифрах, то в зависимости от ряда факторов оцениваться компания будет в промежутке от $7,2 млрд до $7,96 млрд. Это меньше предыдущей оценки стоимости Dropbox ($10 млрд). Тем не менее, инвесторы все равно заинтересованы в покупке акций компании.

Dropbox насчитывает более 500 млн пользователей, 11 млн из которых платят за сервис.

Если все пойдет хорошо, и инвесторов, заинтересованных в акциях Dropbox, будет достаточно, ценовой диапазон останется в этих рамках или продолжит расти. Если дела пойдут плохо, цены начнут снижать. Поэтому результаты ICO могут быть достаточно неожиданными и трудно прогнозируемыми.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что SoftBank намерен провести крупнейшее IPO в истории Японии. SoftBank Group намерена провести  первую публичную продажу акций своего мобильного подразделения SoftBank Corp. Предположительно, листинг состоится в Токио и за рубежом в этом году.

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Рубрики: МирНовости
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