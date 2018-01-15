SoftBank намерен провести крупнейшее IPO в истории Японии

Японская группа рассматривает возможность проведения IPO в Токио и Лондоне в этом году

SoftBank Group намерена провести первую публичную продажу акций своего мобильного подразделения SoftBank Corp. Предположительно, листинг состоится в Токио и за рубежом в этом году, и принесет компании около 2 трлн иен ($18 млрд). Такая сумма сделает это IPO крупнейшим в истории японских компаний.

Гигант телекоммуникаций планирует уже весной подать необходимые документы Токийской фондовой бирже. Торги акциями SoftBank Corp начнутся ориентировочно с осени. Компания также планирует выход и на зарубежную биржу – возможно, Лондонскую.

SoftBank Group продаст около 30% акций своей дочерней компании, оставив за собой примерно 70% акций. Средства зарубежных инвесторов помогут этому крупному IPO побить рекорд в 2,2 трлн иен, установленный японской компанией Nippon Telegraph and Telephone еще в 1987 году.

Выручку от IPO компания будет использовать для дальнейшего роста и покупки доли в зарубежных компаниях, занимающихся информационными технологиями.

Компания SoftBank Group в понедельник опубликовала заявление, в котором сказано, что она «всегда изучает различные варианты стратегии капитала», и что листинг акций SoftBank Corp является одним из таких вариантов, но официально соответствующее решение еще не было принято.

Акции SoftBank на фоне этих новостей сегодня утром выросли на 5,8%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba и MediaTek работают над решением для умных домов и интернета вещей. Потребители смогут мгновенно подключаться ко множеству устройств сразу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alibaba выведет свое финансовое подразделение на IPO

По материалам asia.nikkei.com