Alibaba выведет свое финансовое подразделение на IPO

О предполагаемом выходе дочерних компаний Alibaba на IPO сообщил Джек Ма

Основатель Alibaba Джек Ма сообщил, что компания изучает возможность выхода одной или нескольких своих дочерних компаний на IPO на Гонконгской фондовой бирже (HKEX).

Китайский гигант электронной коммерции еще в 2014 году провел рекордный 25-миллиардный листинг — но тогда компания предпочла Нью-Йоркскую фондовую биржу. Теперь, когда HKEX усовершенствовала свои правила, добавив возможность размещения акций двойного класса (а именно из-за этого в свое время Alibaba выбрала Нью-Йорк) Ма признал выход на эту биржу целесообразным.

Самым вероятным кандидатом для IPO является Ant Financial — финансовое и платежное подразделение Alibaba, которое оценивается в более чем $60 млн.

Alibaba еще в 2007 году собрала в Гонконге около $1,5 млрд благодаря продаже акций. Спустя десятилетие, компания оценивается в колоссальных $488 млрд и имеет дочерние предприятия в области торговли, платежей, логистики, облачных технологий и т.д. Она также активно расширяет свое влияние не только в Китае, но и в Индии, Юго-Восточной Азии и других частях континента.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что правительство США запретило Alibaba купить MoneyGram. Правительство США не позволило осуществить миллиардную сделку.

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По материалам techcrunch.com