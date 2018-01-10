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Alibaba выведет свое финансовое подразделение на IPO

10.01.2018 13:52

О предполагаемом выходе дочерних компаний Alibaba на IPO сообщил Джек Ма

Alibaba выведет свое финансовое подразделение на IPO. Фото: italiaoggi.it

Основатель Alibaba Джек Ма сообщил, что компания изучает возможность выхода одной или нескольких своих дочерних компаний на IPO на Гонконгской фондовой бирже (HKEX).

Китайский гигант электронной коммерции еще в 2014 году провел рекордный 25-миллиардный листинг — но тогда компания предпочла Нью-Йоркскую фондовую биржу. Теперь, когда HKEX усовершенствовала свои правила, добавив возможность размещения акций двойного класса (а именно из-за этого в свое время Alibaba выбрала Нью-Йорк) Ма признал выход на эту биржу целесообразным.

Самым вероятным кандидатом для IPO является Ant Financial — финансовое и платежное подразделение Alibaba, которое оценивается в более чем $60 млн.

Alibaba еще в 2007 году собрала в Гонконге около $1,5 млрд благодаря продаже акций. Спустя десятилетие, компания оценивается в колоссальных $488 млрд и имеет дочерние предприятия в области торговли, платежей, логистики, облачных технологий и т.д. Она также активно расширяет свое влияние не только в Китае, но и в Индии, Юго-Восточной Азии и других частях континента.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что правительство США запретило Alibaba купить MoneyGram. Правительство США не позволило осуществить миллиардную сделку.

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По материалам techcrunch.com

 

Рубрики: AlibabaКомпанииНовостиЭлектронная коммерция
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