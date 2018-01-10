Alibaba и MediaTek работают над решением для умных домов и интернета вещей

Потребители смогут мгновенно подключаться ко множеству устройств сразу

A.I. Labs компании Alibaba объединится с тайваньской компанией MediaTek для работы над инициативой в сфере интернета вещей, цель которой — сделать дома «умнее».

Компании пытаются создать единый унифицированный протокол подключения. Это облегчит для потребителей управление домашними устройствами — они смогут делать это через один портал, а не множество различных приложений с паролями.

Так, на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представители Alibaba и MediaTek сообщили, что вскоре представят новое решение для подключения Smartmesh-сети c поддержкой mesh-сети Bluetooth.

Для потребителей это означает, что они смогут мгновенно подключаться ко множеству устройств сразу. А IoT-компании и производители техники для умных домов, оснащая свое оборудование новым решением, смогут снизить затраты.

Согласно прогнозу Zion Market Research, глобальный рынок умных домов к 2022 году достигнет около $53,45 млрд капитализации. В 2016 году он оценивался в $24,10 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в еще одной стране появился магазин без касс и продавцов. В стране впервые открылся подобный магазин самообслуживания.

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По материалам alizila.com