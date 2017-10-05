Через 2 года мобильные платежи обойдут платежи кредитными картами — ЮНКТАД

Особенно актуальным этот прогноз является для развитых стран мира

Согласно докладу Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), ожидается, что доля мобильных платежей в мире превысит долю платежей с кредитных карт к 2019 году.

Это особенно актуально в развитых странах. Там в 2014 году 51% платежей осуществляли с использованием кредитных карт. По прогнозам, это число сократится до 46% в 2019 году.

В то же время, в развивающихся странах по-прежнему доминирует наличка. Например, в Египте даже покупки в e-commerce оплачиваются наличными деньгами. В Кении, где наблюдается рост мобильных платежей, тоже все еще предпочитают бумажные деньги.

Однако недавнее глобальное исследование, проведенное ЮНКТАД, показало, что в Кении мобильные платежи являются предпочтительным выбором при осуществлении онлайн-транзакций.

В Китае рост мобильных платежей стимулируют WeChat Pay и Alipay, причем последний используют 68% онлайн-покупателей в стране. В 2016 году эти два сервиса обработали транзакций примерно на $3 трлн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали об исследовании Visa, согласно которому в Европе стремительно растут мобильные платежи. Мобильные устройства сейчас используются для управления деньгами, ведения банковских операций и осуществления платежей активнее, чем когда-либо.

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По материалам thepaypers.com