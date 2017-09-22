В Европе стремительно растут мобильные платежи — Visa

Мобильные устройства сейчас используются для управления деньгами, ведения банковских операций и осуществления платежей активнее, чем когда-либо

Около 77% европейцев теперь используют мобильные устройства для управления своими финансами и осуществления ежедневных платежей. Такие данные предоставляет Visa в своем ежегодном исследовании о цифровых платежах.

Появление все новых цифровых методов оплаты стимулирует пользователей к поиску подходящих для них решений.

Так, почти две трети европейцев (62%) проверяют свои балансы или получают доступ к другим услугам через банковские приложения. Для сравнения, в 2015 году только 29% опрошенных имели приложение для мобильного банкинга.

Более двух третей респондентов (68%) использовали цифровые кошельки (например, PayPal) или мобильные платежные платформы, такие как Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. В 2016 году таких пользователей было 63%.

Потребителям все удобнее совершать транзакции на своих мобильных устройствах, а не на настольных ПК и ноутбуках. Согласно исследованию, почти половина (48%) европейцев используют мобильные устройства для осуществления покупок.

Почти такое же количество (45%) отправляет деньги друзьям и родственникам с помощью смартфона или планшета.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский банк запускает селфи-платежи через мобильное приложение. HSBC продолжает активно внедрять биометрические методы аутентификации клиентов в свои системы.

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По материалам finextra.com