Европейский банк запускает селфи-платежи через мобильное приложение

HSBC продолжает активно внедрять биометрические методы аутентификации клиентов в свои системы

Клиенты банка HSBC в Китае теперь могут осуществлять платежи с помощью селфи, благодаря внедрению технологии распознавания лиц в мобильное приложение банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перевести камеру смартфона в режим селфи. Система сравнивает запечатленное селфи с уже существующим фото в базе данных. Если изображения совпадают, и клиент вводит правильный код доступа в свое банковское приложение, он может совершать таким образом $7600 в день.

Ранее для аутентификации и осуществления денежных переводов необходимо было использовать токен девайс. Китай является первой страной, где HSBC будет использовать технологию распознавания лиц для платежей в приложении.

HSBC активно внедряет биометрические методы аутентификации клиентов в свои системы. В феврале прошлого года банк объявил о планах по внедрению системы распознавания голоса и Touch ID для 15 млн клиентов в Великобритании.

Последний проект связан с недавними исследованиями, проведенными по заказу банка, результаты которых указывают на то, что потребители в Азии доверяют новым технологиям больше, чем потребители в Европе и Северной Америке. Более 60% китайцев считают, что биометрия, в частности, технология распознавания лиц и отпечатков пальцев, станет единственным способом доступа к банковским услугам уже через 10 лет, говорится в отчете Trust of Technology.

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Ранее мы писали о том, что технологию распознавания лиц будут использовать в сфере доставки. Ant Financial Services Group, финансовое подразделение Alibaba Group, сообщило о том, что его клиенты теперь могут использовать технологию распознавания лиц для сканирования, разблокировки и получения посылок в почтоматах.

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По материалам finextra.com