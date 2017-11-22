Черная пятница в Украине: как сэкономить больше 90% с помощью кешбека

Украинские интернет-магазины уже анонсировали скидки к «Черной пятнице» до 90%. Как можно сэкономить еще больше — читайте далее

В эту пятницу украинские интернет-магазины проведут традиционную предпраздничную распродажу «Черная пятница». Самые интересные предложения появятся на сайтах магазинов уже 23 ноября, в 23:59. В Украине не стоит ожидать таких масштабных распродаж, как в американских магазинах, где проводить Черную пятницу уже стало традицией. Тем не менее, отечественные ритейлеры готовы существенно снизить цены, чтобы заинтересовать покупателей.

Чтобы получить дополнительную скидку в интернет-магазине, можно воспользоваться сервисом кешбека Moneta.ua. Это хорошая возможность вернуть на карту часть суммы, которая была потрачена онлайн. Сервис сотрудничает с крупнейшими украинскими и зарубежными интернет-магазинами, гарантируя покупателям дополнительную выгоду от шопинга.

Чтобы воспользоваться кешбеком, нужно зарегистрироваться на сайте сервиса и выбрать из перечня доступных магазинов тот, который предлагает нужный товар. Обязательное условие для возврата средств — переход на сайт магазина из каталога Moneta.ua.

Для каждого магазина размер кешбека разный. Но в среднем покупатель может рассчитывать на 5% дополнительной экономиии к скидкам Черной пятницы.

Деньги вернутся на аккаунт покупателя в течение суток. После этого их можно будет вывести на карту, кошелек Webmoney или счет мобильного. Минимальная сумма вывода средств составляет 20 грн — чтобы получить выгоду не придется накапливать кешбек в своем аккаунте слишком долго.

Кроме кешбека, есть еще несколько полезных советов для тех, кто готовится к шопингу в Черную пятницу:

Составьте список необходимых покупок. Это поможет не при обретать лишнее

Определ ите размер бюджета, чтобы не потратить больше, чем вы рассчитывали

Проверьте цену на нужный товар за несколько дней до Черной пятницы. Так вы будете уверены, что продавец действительно сделал скидку.

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