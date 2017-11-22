Черная пятница в Украине: как сэкономить больше 90% с помощью кешбека

Украинские интернет-магазины уже анонсировали скидки к «Черной пятнице» до 90%. Как можно сэкономить еще больше — читайте далее
В эту пятницу украинские интернет-магазины проведут традиционную предпраздничную распродажу «Черная пятница». Самые интересные предложения появятся на сайтах магазинов уже 23 ноября, в 23:59. В Украине не стоит ожидать таких масштабных распродаж, как в американских магазинах, где проводить Черную пятницу уже стало традицией. Тем не менее, отечественные ритейлеры готовы существенно снизить цены, чтобы заинтересовать покупателей.
Чтобы получить дополнительную скидку в интернет-магазине, можно воспользоваться сервисом кешбека Moneta.ua. Это хорошая возможность вернуть на карту часть суммы, которая была потрачена онлайн. Сервис сотрудничает с крупнейшими украинскими и зарубежными интернет-магазинами, гарантируя покупателям дополнительную выгоду от шопинга.
Чтобы воспользоваться кешбеком, нужно зарегистрироваться на сайте сервиса и выбрать из перечня доступных магазинов тот, который предлагает нужный товар. Обязательное условие для возврата средств — переход на сайт магазина из каталога Moneta.ua.
Для каждого магазина размер кешбека разный. Но в среднем покупатель может рассчитывать на 5% дополнительной экономиии к скидкам Черной пятницы.
Деньги вернутся на аккаунт покупателя в течение суток. После этого их можно будет вывести на карту, кошелек Webmoney или счет мобильного. Минимальная сумма вывода средств составляет 20 грн — чтобы получить выгоду не придется накапливать кешбек в своем аккаунте слишком долго.
Кроме кешбека, есть еще несколько полезных советов для тех, кто готовится к шопингу в Черную пятницу:
- Составьте список необходимых покупок. Это поможет не приобретать лишнее
- Определите размер бюджета, чтобы не потратить больше, чем вы рассчитывали
- Проверьте цену на нужный товар за несколько дней до Черной пятницы. Так вы будете уверены, что продавец действительно сделал скидку.
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