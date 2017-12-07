Черная пятница в Украине в этом году стала рекордной — названы цифры

В США объем продаж в интернет-магазинах вырос на 16,9% до $5 млрд, а в Украине значительно выросли покупки с мобильных

Согласно анализу WayForPay, в Украине с 20 ноября уже отмечался прирост количества покупок на 27% по сравнению с обычными днями. В саму пятницу количество онлайн платежей выросло на 70%.

Средний чек у украинцев в Black Friday вырос на 28% в сравнении со средней суммой покупки в Черную пятницу в прошлом году.

В США, около 40% онлайн покупок в эту Черную пятницу было совершено с мобильных. Похожий показатель и у украинцев — 39%, что почти в два раза больше показателя в этот день в 2016 году. При этом средняя сумма покупки со смартфонов практически не изменилась, показав прирост всего на 5%.

В ТОП-5 областей по количеству онлайн оплат в Черную пятницу попали Киевская, Тернопольская, Одесская, Львовская и Днепропетровская области. При этом пятерка лидеров по среднему чеку иная. К примеру, во Львовской области средняя сумма покупки почти на 30% превышала размер среднего чека по Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Черная пятница повысила состояние основателя Amazon до $100 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос в Черную пятницу нарастил состояние до $100,3 млрд.

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По материалам rau.ua