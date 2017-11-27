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Черная пятница повысила состояние основателя Amazon до $100 млрд

27.11.2017 17:33

Основатель Amazon Джефф Безос в Черную пятницу нарастил состояние до $100,3 млрд

Черная пятница повысила состояние основателя Amazon до $100 млрд. Фото: elespanol.com

Согласно сообщению Bloomberg, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило $100 млрд.

Теперь в Bloomberg Billionaires Index Безос занимает первое место, а основатель Microsoft Билл Гейтс — второе, с капиталом более $89 млрд

Джефф Безос увеличил состояние на $2,4 млрд благодаря росту акций Amazon на 2% во время Черной пятницы.

Всего с начала года состояние основателя Amazon выросло на $32,6 млрд. Акции Amazon за последнюю неделю подорожали на 5%.

В начале ноября Безос продал акции компании на $1 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon выходит на рынок еще одной страны. Компания уже подписала соглашение с местным почтовым оператором.

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По материалам biz.liga.net

Рубрики: AmazonMicrosoftКомпанииМирНовостиСШАЭлектронная коммерция
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