Рекорды Черной пятницы: стало известно, сколько потратили американцы на распродаже

Американцы за день закупились в интернет-магазинах на рекордную сумму

Американцы в Черную пятницу купили в интернет-магазинах товаров на общую сумму в $7,9 млрд. Согласно Reuters, Черная пятница в США поставила рекорд по продажам по сравнению с 2016 годом.

Всего на День благодарения и в Черную пятницу жители США потратили на покупки через интернет сумму, которая на 17,9% превзошла их расходы в эти дни в прошлом году.

При этом около 40% онлайн-покупок пользователи осуществили через смартфоны.

Кроме того, по мнению экспертов, американцы потратят еще почти $6,6 млрд во время Киберпонедельника — аналога Черной пятницы.

Тем не менее, все американские распродажи вместе взятые в этом году не побьют мировой рекорд, установленный китайским онлайн-гигантом Alibaba в День холостяка. За сутки компания продала товаров на $25,3 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам minfin.com.ua