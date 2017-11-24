Rozetka открыла гипермаркет на Петровке

Крупнейший интернет-магазин Украины открыл традиционный гипермаркет на Петровке

Новые тоговые площади размером 4000 кв. м. появились на месте Мегамаркета по адресу проспект Степана Бандери, 6. В этом магазине можно будет не только приобрести товар, но и забрать вещи, купленные в Интернете. На сайте онлайн-рилейлера уже появилась информация о новом магазине: самовывоз можно сделать из магазинов в Киеве по адресам — ул. Ярославская, 57 и проспект Степана Бандеры, 6.

Ассортимент магазина довольно разнообразный. Покупателям доступны потребительская электроника, товары категорий VR, аудио, гаджетов для фитнеса, персонального транспорта, умного дома, товары для геймеров. Также есть отделы крупной бытовой техники, одежды, товаров для дома, детских товаров.

Для удобств покупателей оброрудованы примерочные, детское пространство, комната матери и ребенка, зона ивентов и кафе. Также в торговом зале можно оформить кредит на покупки.

Сейчас магазин работает в формате тестирования. Компания планирует в будущем продолжить открывать традиционные магазины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Американский онлайн-ритейлер Amazon начал открывать оффлайн-магазины в ноябре 2015 года. Изначально компания выставила на полках традиционных магазинов книги и гаджеты. А уже летом представила магазины самообслуживания с более широким ассортиментом товара.

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