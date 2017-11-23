Распродажи «Черная пятница — 2017» в некоторых интернет-магазинах уже начались!

Украинские интернет-магазины уже анонсировали скидки к «Черной пятнице» до 90%. Редакция PaySpace Magazine выяснила, насколько снизят цены самые популярные украинские интернет-магазины и как покупателю извлечь максимальную выгоду от покупок.

Leboutique — до 90% с 24 по 26 ноября

180 акций с товарами от более чем 2000 известных мировых и украинских брендов: H&M, Zara, Mango, Bershka, Benetton, Promod, Carlo Pazolini, Geox, Massimo Dutti, Anna Yakovenko, Milavitsa, Women’secret, Nike, Reebok, Adidas и др.

в 3 раза больше бонусов за покупки: за добавление товаров в черный список желаний, покупки с мобильного приложения и приглашение друзей

пользователи мобильного приложения получат приглашение на распродажу на 10 минут раньше. А те, кто скачает приложение и зарегистрируется впервые — промокод с дополнительной скидкой на первую покупку

100 грн на следующую покупку при способе оплаты MasterPass

доступ в секретную акцию «Black Market» для избранных клиентов, где товары будут по себестоимости и ниже.

modnaKasta — до 90% с 20 ноября

Скидки будут распространяться на все категории товаров — одежда, обувь, аксессуары, спорт, красота, товары для дома, товары для детей

на 10 минут раньше старт акций в мобильном приложении

каждому 5-му покупателю дополнительная скидка 20% при оплате картой Visa

участники программы лояльности Black дополнительно к бесплатной доставке также получают доступ на 10 минут раньше к акциям на всех устройствах

Answear — до 70% до 25 ноября

Магазин снизил цены несколько дней назад на определенные категории товаров, список которых представлен на сайте. На все акционные товары распространяется бесплатная доставка. А на первую покупку от 1800 грн действует скидка 300 грн.

Lamoda — до 80% 24 ноября

Скидки распространяются на LOST INK, River Island, Mango, s.Oliver, Topshop, Puma и другие

постоянные клиенты — участники программы лояльности Friends &Family, пользуясь сматрфонами и планшетами, смогут приобрести модные вещи со скидкой + 10% к основному предложению

сделав 2-3 заказа на протяжении ноября – доступ к распродаже на 3 часа раньше

4 покупки дают доступ к распродажам за 3 часа, 200 баллов, а также +5% дополнительно к основным скидкам в день распродажи.

Intertop — до 90% с 20.11 до 27.11

предложения в период 20-27.11 актуальны только на сайте. Количество товара ограничено

новые акционные товары появляются с 00:00 каждых суток

в период 20-27.11 возможны задержки доставки заказов до 5 дней.

Rechi.ua — до 90% с 24 по 26 ноября

В компании анонсируют распродажу итальянской обуви по 999 грн, сумок — по 1999 грн

акция будет проходить по секретной ссылке и получат ее только подписчики

доставка будет только по факту оплаты, возвраты невозможны

стандартные услуги (доставка в день заказа, несколько товаров на выбор для примерки) временно недоступны

Shafa.ua — 24 ноября

Доска объявлений Shafa.ua, где товары выставляют на продажу частные лица, сформирует специальный раздел для лучших предложений до 90%.

Makeup.com.ua — до 70% 24 ноября

Скидки будут распространяться на более 300 брендов. Для участия в распродаже необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Rozetka запустила тестовую распродажу «Black Friday» за несколько дней до самого мероприятия. Но главные скидки все равно будут завтра, 24 ноября.

F.ua также назначил распродажи на 24 ноября. До — 45% скинут на малую и крупную бытовую технику. 25% — 40% — на телевизоры. И до 80% — на наушники.

В Repka.ua обещают скидки до -70% с 23 ноября по 26 ноября.

27.ua — онлайн-гипермаркет строительных материалов и товаров для дома и сада в этом году устроил распродажу с 17 по 26 ноября. Скидки достигают -60%. Товары, которые принимают участие в акции можно найти по ссылке.

Маркетплейс Bigl.ua проводит распродажу три дня с 24.11 по 26.11 Скидки от 50 до 60% будут действовать на одежду и обувь, 15-20% — на технику и электронику, 30% — на товары в категории «Дом и сад». В компании отметили, что перед Черной пятницей многие продавцы закупают больше товара, чем в состоянии продать во время распродажи. Причина — снижение цен от поставщиков. Поэтому некоторые продавцы продолжат распродажи и после Дня скидок. В период распродаж покупателям нужно быть готовыми к задержкам в подтверждении заказа. Особенно оформленным в пятницу вечером.

В разделе «Бытовая техника и электроника» большинство магазинов уже начали распродажи в рамках акции «Черная пятница — 2017».

Так, распродажа в Comfy стартовала с 23 ноября — покупатели могут воспользоваться скидками до -50% на определенные товары. Все они собраны на страничке акции. Покупки от 2 тыс грн в магазине обещают доставить бесплатно.

В Эльдорадо распродажи начались две недели назад — в пятницу 13-го. А с 23 по 26 ноября покупателей ждут особые предложения. Непосредственно к Черной пятнице магазин приготовил скидки до 50-70 %.

В Moyo распродажа началась 17 ноября и будет длиться до 26.11. А скидки на товары достигнут -75% на все категории товаров. Лучшие предложения собраны на странице мероприятия.

Распродажи в Allo начались 23 ноября и продлятся до 26 ноября. Все товары, участвующие в акции, собраны на странице распродажи.

Цитрус проводит распродажу с 23 по 26 ноября. Все предложения собраны тут.

Фокстрот тоже начал распродажу раньше — 23 ноября. Акции продлятся до воскресенья. На товары распродажи распространяется бесплатная доставка. В традиционных магазинах компании действует дополнительная акция «Счастливые часы» — 24 ноября с 20-00. Подробнее — на странице мероприятия.

Черная пятница-2017: полезные советы

Редакция подготовила несколько советов, которые позволят извлечь максимальную выгоду от шопинга в Черную пятницу:

оставьте свой e-mail на сайте любимого магазина — так вы узнаете о распродаже заранее

скачайте мобильное приложение — ритейлеры часто дают преимущество тем, кто покупает со смартфона

составьте список необходимых покупок. Это поможет не при обретать лишнее

список необходимых покупок. Это поможет не обретать лишнее определ ите размер бюджета, чтобы не потратить больше, чем вы рассчитывали

размер бюджета, проверьте цену на нужный товар за несколько дней до Черной пятницы. Так вы будете уверены, что продавец действительно сделал скидку

начинайте покупки в первые минуты после запуска акции

воспользуйтесь кеш-беком. Существует несколько площадок, которые вернут вам часть потраченных в интернет-магазине средств.

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