close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Черная пятница — 2017: обзор скидок в украинских интернет-магазинах

23.11.2017 15:31

Распродажи «Черная пятница — 2017» в некоторых интернет-магазинах уже начались!

Черная пятница - 2017

Черная пятница — 2017  Фото: rd.com

Украинские интернет-магазины уже анонсировали скидки к «Черной пятнице» до 90%. Редакция PaySpace Magazine выяснила, насколько снизят цены самые популярные украинские интернет-магазины и как покупателю извлечь максимальную выгоду от покупок.

Черная пятница Украина

Leboutique — до 90% с 24 по 26 ноября

180 акций с товарами от более чем 2000 известных мировых и украинских брендов: H&M, Zara, Mango, Bershka, Benetton, Promod, Carlo Pazolini, Geox, Massimo Dutti, Anna Yakovenko, Milavitsa, Women’secret, Nike, Reebok, Adidas и др.

  • в 3 раза больше бонусов за покупки: за добавление товаров в черный список желаний, покупки с мобильного приложения и приглашение друзей
  • пользователи мобильного приложения получат приглашение на распродажу на 10 минут раньше. А те, кто скачает приложение и зарегистрируется впервые — промокод с дополнительной скидкой на первую покупку
  • 100 грн на следующую покупку при способе оплаты MasterPass
  • доступ в секретную акцию «Black Market» для избранных клиентов, где товары будут по себестоимости и ниже.

modnaKasta — до 90% с 20 ноября

Скидки будут распространяться на все категории товаров — одежда, обувь, аксессуары, спорт, красота, товары для дома, товары для детей

  • на 10 минут раньше старт акций в мобильном приложении
  • каждому 5-му покупателю дополнительная скидка 20% при оплате картой Visa
  • участники программы лояльности Black дополнительно к бесплатной доставке также получают доступ на 10 минут раньше к акциям на всех устройствах

Answear — до 70% до 25 ноября
Магазин снизил цены несколько дней назад на определенные категории товаров, список которых представлен на сайте. На все акционные товары распространяется бесплатная доставка. А на первую покупку от 1800 грн действует скидка 300 грн.

Lamoda — до 80% 24 ноября
Скидки распространяются на LOST INK, River Island, Mango, s.Oliver, Topshop, Puma и другие

  • постоянные клиенты — участники программы лояльности Friends &Family, пользуясь сматрфонами и планшетами, смогут приобрести модные вещи со скидкой + 10% к основному предложению
  • сделав 2-3 заказа на протяжении ноября – доступ к распродаже на 3 часа раньше
  • 4 покупки дают доступ к распродажам за 3 часа, 200 баллов, а также +5% дополнительно к основным скидкам в день распродажи.

Intertop — до 90% с 20.11 до 27.11

  • предложения в период 20-27.11 актуальны только на сайте. Количество товара ограничено
  • новые акционные товары появляются с 00:00 каждых суток
  • в период 20-27.11 возможны задержки доставки заказов до 5 дней.

Rechi.ua — до 90% с 24 по 26 ноября

В компании анонсируют распродажу итальянской обуви по 999 грн, сумок — по 1999 грн

  • акция будет проходить по секретной ссылке и получат ее только подписчики
  • доставка будет только по факту оплаты, возвраты невозможны
  • стандартные услуги (доставка в день заказа, несколько товаров на выбор для примерки) временно недоступны

Shafa.ua — 24 ноября

Доска объявлений Shafa.ua, где товары выставляют на продажу частные лица, сформирует специальный раздел для лучших предложений до 90%.

Makeup.com.ua — до 70% 24 ноября

 Скидки будут распространяться на более 300 брендов. Для участия в распродаже необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Черная пятница - 2017 в Украине

Rozetka запустила тестовую распродажу «Black Friday» за несколько дней до самого мероприятия. Но главные скидки все равно будут завтра, 24 ноября.

F.ua также назначил распродажи на 24 ноября. До — 45% скинут на малую и крупную бытовую технику. 25% — 40% — на телевизоры. И до 80% — на наушники.

В Repka.ua обещают скидки до -70% с 23 ноября по 26 ноября.

27.ua — онлайн-гипермаркет строительных материалов и товаров для дома и сада в этом году устроил распродажу с 17 по 26 ноября. Скидки достигают -60%. Товары, которые принимают участие в акции можно найти по ссылке.

Маркетплейс Bigl.ua проводит распродажу три дня с 24.11 по 26.11 Скидки от 50 до 60% будут действовать на одежду и обувь, 15-20% — на технику и электронику, 30% — на товары в категории «Дом и сад». В компании отметили, что перед Черной пятницей многие продавцы закупают больше товара, чем в состоянии продать во время распродажи. Причина — снижение цен от поставщиков. Поэтому некоторые продавцы продолжат распродажи и после Дня скидок. В период распродаж покупателям нужно быть готовыми к задержкам в подтверждении заказа. Особенно оформленным в пятницу вечером.

Черная пятница - 2017

В разделе «Бытовая техника и электроника» большинство магазинов уже начали распродажи в рамках акции «Черная пятница — 2017».

Так, распродажа в Comfy стартовала с 23 ноября —  покупатели могут воспользоваться скидками до -50% на определенные товары. Все они собраны на страничке акции. Покупки от 2 тыс грн в магазине обещают доставить бесплатно.

В Эльдорадо распродажи начались две недели назад — в пятницу 13-го. А с 23 по 26 ноября покупателей ждут особые предложения. Непосредственно к Черной пятнице магазин приготовил скидки до 50-70 %.

В Moyo распродажа началась 17 ноября и будет длиться до 26.11. А скидки на товары достигнут -75% на все категории товаров. Лучшие предложения собраны на странице мероприятия.

Распродажи в Allo начались 23 ноября и продлятся до 26 ноября. Все товары, участвующие в акции, собраны на странице распродажи.

Цитрус проводит распродажу с 23 по 26 ноября. Все предложения собраны тут.

Фокстрот тоже начал распродажу раньше — 23 ноября. Акции продлятся до воскресенья. На товары распродажи распространяется бесплатная доставка. В традиционных магазинах компании действует дополнительная акция «Счастливые часы» — 24 ноября с 20-00. Подробнее — на странице мероприятия.

Черная пятница-2017: полезные советы

Редакция подготовила несколько советов, которые позволят извлечь максимальную выгоду от шопинга в Черную пятницу:

  • оставьте свой e-mail на сайте любимого магазина — так вы узнаете о распродаже заранее
  • скачайте мобильное приложение — ритейлеры часто дают преимущество тем, кто покупает со смартфона
  • составьте список необходимых покупок. Это поможет не приобретать лишнее
  • определите размер бюджета, чтобы не потратить больше, чем вы рассчитывали
  • проверьте цену на нужный товар за несколько дней до Черной пятницы. Так вы будете уверены, что продавец действительно сделал скидку
  • начинайте покупки в первые минуты после запуска акции
  • воспользуйтесь кеш-беком. Существует несколько площадок, которые вернут вам часть потраченных в интернет-магазине средств.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Как покупать на Amazon: полезные лайфхаки для начинающих

Рубрики: ОбзорыСтатьиУкраинаЭлектронная коммерция
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме