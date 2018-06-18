Почему биткоин не станет мировой валютой? Банкиры назвали причину

Эксперты перечислили ключевые проблемы криптовалют

Банк международных расчетов представил отчет, в котором финансисты проанализировали криптовалюты и объяснили, почему Bitcoin пока не может стать мировой валютой.

По словам швейцарских банкиров, глобальное использование биткоинов может перегрузить сервера по всему миру. Это и является основной причиной того, почему криптовалюта пока не подтвердила свою техническую готовность стать мировой валютой.

В разделах отчета под названием «Криптовалюты: что будет после хайпа?» и «Иллюзорное обещание децентрализованного доверия» говорится, что несмотря на то, что сейчас виртуальные деньги находятся на пике мировой популярности, они все равно не могут конкурировать с другими финансовыми инструментами.

Главные проблемы цифровых валют — нестабильность их курса, потребление большого количества электричества для майнинга. Кроме этого, огромный минус виртуальных денег — их незащищенность: они до сих пор являются объектом мошенничества и разных афер.

Также исследователи напомнил и о сложности совершения криптовалютных переводов. По информации отчета, такие транзакции подлежат многоуровневым проверкам из-за чего приходится долго ждать, пока деньги перейдут из кошелька в кошелек. Что касается мировых масштабов, то здесь процесс перевода цифровых валют может перегрузить интернет-серверы и электронные устройства пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что представлен первый в мире велосипед с функцией майнинга криптовалют. Ожидается, что первая партия таких велосипедов появится на рынке уже этой осенью, однако дешевыми их не назовешь: самая недорогая модель будет стоить £1695 ($2250).

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По материалам finance.ua.