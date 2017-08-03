Цифровой банк Fidor ищет новые кадры среди студентов

Лучшие студенты будут направлены на стажировку в банк

Немецкий цифровой банк Fidor открывает новое подразделение в Азиатско-Тихоокеанском регионе с центром в Сингапуре. В рамках инициативы банк обязался вложить 500 тыс евро в обучение студентов и преподавателей местных политехнических ВУЗов. Обучающая программа будет сосредоточена на разработке финтех-решений для банковской платформы банка.

При поддержке Министерства финансов Сингапура (MAS), программа Fidor Student Academy Singapore будет включена в учебные планы курсов по банковским или IT-специальностям.

Всего учебной программой будет охвачено около 500 студентов. В банке уже сообщили, что самые талантливые получат приглашение на стажировку на основной базе финучреждения в Мюнхене.

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Ранее мы сообщали, что Оксфордский университет вводит курс по FinTech. Курс будет проходить в течение 10 недель и обойдется студентам в 2500 фунтов стерлингов.

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