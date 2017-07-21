Цифровой помощник Amazon Alexa интегрирован в приложение для Android

В планах Amazon сделать Alexa доступным для более широкой аудитории

Весной компания Amazon объявила о том, что ее цифровой помощник Alexa будет интегрирован в приложение Amazon для шопинга.

В марте виртуальный помощник уже стал доступен для пользователей приложения на iOS-девайсах. Компания также подтвердила интеграцию с приложением для ОС Android.

Хотя у Alexa уже есть собственное приложение, в СМИ предполагают, что в планах Amazon сделать Alexa доступным для более широкой аудитории, в том числе для пользователей, которые еще не понимают принципа работы Alexa и не знают о ее возможностях. Именно поэтому в компании приняли решение интегрировать Alexa в самые популярные приложения для шопинга.

Версия Alexa для приложения дает ответы на базовые вопросы и обеспечивает ежедневными обновлениями информации о рынке товаров и услуг, погоде и загруженности дорог. Она также может управлять умными устройствами для дома, такими как Echo, вызвать такси Uber и сделать заказ в Starbucks.

Согласно Amazon, обновленное приложение Alexa может выполнять такие команды, как «найти бумажные полотенца», «перезаказать батарейки», «отследить состояние последнего заказа» и т.д.

Помимо шопинга Alexa также может выполнять и простые команды, такие как «включить музыку», «включить песни Beatles», «включить танцевальную музыку» и др.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник Amazon Alexa стал в три раза умнее. Количество его навыков достигает 15 тыс. Самый популярный навык Amazon Alexa – это флеш-брифинг.

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По материалам pymnts.com