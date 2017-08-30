Депозиты в украинских банках растут второй год подряд

Банковский сектор страны понемногу стабилизируется, сообщили в Независимой ассоциации банков

Рост депозитов на банковском рынке Украины наблюдается уже второй год подряд. В целом, состояние банковского рынка страны оценивается, как положительное. Об этом сообщил председатель Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

В текущем году депозитный портфель юридических лиц увеличился на 0,4%, а физических – на 1,2%, а банковский сектор наконец вышел на прибыль, сообщил Шпек.

По его словам, украинская банковская система становится более надежной, похожей на европейскую, соответствующую мировым стандартам.

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Ранее мы писали о том, что украинские банки сократили убыток в десятки раз. За первое полугодие 2017 года убыток платежеспособных банков Украины составил 223 млн грн, что в 41,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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По материалам glavcom.ua