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Украинские банки сократили убыток в десятки раз

22.08.2017 11:57

Убыток банков Украины упал до 223 млн грн

Убытки украинских банков

Украинские банки сократили убыток почти в десятки раз. Фото: l.yimg.com

За первое полугодие 2017 года убыток платежеспособных банков Украины составил 223 млн грн, что в 41,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

Доходы украинских банков за этот же период составили 101,624 грн. Показатель ненамного отличается от показателя аналогичного периода прошлого года.

Расходы финучреждений сократились на 9,027 млрд грн или на 8,1% — до 101,846 млрд грн.

За шесть месяцев по состоянию на 1 июля чистый убыток банковской системы составил 1,85 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы самые небезопасные банки Украины. В некоторых банках, чтобы узнать баланс карты, достаточно всего лишь позвонить в банк с любого номера, назвать номер карты и дату рождения ее владельца.

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Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина
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