Deutsche Bank покинул рейтинг крупнейших частных банков мира

Доходы подразделения по частному банковскому обслуживанию Deutsche Bank упали на 28%



Немецкий Deutsche Bank больше не входит в топ-15 крупнейших частных банков мира. В течение последнего, достаточного трудного года для немецкого кредитора, доходы его подразделения по частному банковскому обслуживанию упали на 28% по сравнению с предыдущим годом. В долларовом эквиваленте падение составило $227 млрд.

В результате, Deutsche Bank занял 16-е место из 25 анализируемых частных банков. Как отметил представитель банка, снижение активов было вызвано продажей бизнеса по обслуживанию частных клиентов в США и решением выйти из программы по упрощению бизнеса и снижению риска.

В 2016 году Deutsche Bank согласился выплатить $7,2 млрд в Департамент юстиции США за неправильную продажу ипотечных ценных бумаг до финансового кризиса. И хотя официальные представители банка уверяли, что выплата штрафа не повлияет на финансовые итоги года, скандал все же нанес ущерб балансу Deutsche Bank.

Рейтинг крупнейших частных банков мира вновь возглавил UBS. Швейцарский банк управляет активами в размере $2,06 трлн.

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По материалам CNBC