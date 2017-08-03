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Назначен новый глава правления Deutsche Bank Ukraine

03.08.2017 17:11

Украинский дочерний банк Deutsche Bank назначил председателем правления Бернда Вурта

Назначен новый глава правления Deutsche Bank Ukraine. Фото: stansberrychurchouse.com

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно уставу финучреждения, Бернд Вурт назначен председателем правления на 3 года. Соответствующее решение было принято акционером банка 1 августа.

На протяжении последних 5 лет Бернд Вурт занимал должность руководителя департамента продаж корпоративных продуктов Deutsche Bank Ukraine (DBU), а также был операционным директором — членом правления банка.

Помимо этого, акционер принял решение об увольнении замглавы набсовета Динева Пенко. Вместо него был назначен Даниэль Шманд. Также назначены два новых члена правления — Анастасия Нерощина и Евгений Харченко.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один украинский банк обанкротился. Финучреждение не выполнило требования по размеру капитала.

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По материалам finclub.net

Рубрики: Deutsche BankБанкиНовостиУкраина

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