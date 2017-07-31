До конца лета в Киеве появятся десятки Bitcoin-банкоматов

Вскоре на улицах столицы появится 20-30 Bitcoin-банкоматов Cryptomat, при помощи которых можно будет покупать биткоины за гривны
Об этом сообщил Михаил Чобанян, основатель KUNA Bitcoin Agency и биржи криптовалют KUNA.
По его словам, к концу года планируется установка около 150 Bitcoin-банкоматов по всей Украине. Он также отметил, что в стране наблюдается постоянный спрос со стороны предпринимателей на такой бизнес — покупку терминалов по продаже криптовалют.
Заниматься таким бизнесом может любой частный предприниматель. При этом нет потребности в получении каких-либо лицензий на этот вид деятельности, поскольку вопросы работы с криптовалютой в Украине на законодательном уровне не прописаны.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Украине разработают законодательство под Bitcoin. Документ будет создан на основе аналогичных законов, которые уже приняты в Японии, Великобритании и Сингапуре.
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По материалам ubr.ua