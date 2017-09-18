Доступ к защищенным Wi-Fi-подключениям можно будет купить за криптовалюту

Проект Wificoin предлагает платить за разовое подключение к точке доступа цифровой валютой

На хакатоне TechCrunch Disrupt 2017 в Сан-Франциско проект Wificoin представил свою концепцию по получению доступа к ближайшим Wi-Fi-подключениям, подробно описав, как это работает.

Для начала Wificoin устанавливает свою операционную систему с открытым исходным кодом на Wi-Fi-маршрутизатор. Подключаясь к нему, пользователи будут получать 100 Wificoin, которые расходуются из расчета 1 коин = 1 мегабайт. Если пользователю нужно больше коинов, он может либо купить их за Bitcoin или Ethereum, либо установить программное обеспечение на свой собственный маршрутизатор, который будет зарабатывать для него Wificoin каждый раз, когда кто-то к нему подключается.

Такая стратегия позволит проекту одновременно и наращивать количество подключенных роутеров, расширяя свое присутствие на рынке, и зарабатывать деньги.

Единственная проблема на данном этапе — безопасность. Через подключение к роутеру незнакомца пользователь подвергает риску свои данные. Это особенно опасно, если при подключении вы заходите в свои криптокошельки. Если кто-то украдет пароль, скорее всего, на кошельке жертвы ничего не останется. Перед официальным запуском проекта разработчики обещали найти решение этой уязвимости.

Кроме того, проект планирует однажды позволить пользователям покупать доступ к подключению через обычные кредитные карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что технологию распознавания лиц будут использовать в сфере доставки. Ant Financial внедрит технологию распознавания лиц в почтоматы Шанхая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как купить Bitcoin в криптомате — видеоинструкция

По материалам techcrunch.com