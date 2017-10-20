Прибыль PayPal снова превысила прогнозы аналитиков Уолл-стрит

Третий квартал текущего года стал одним из самых успешных для PayPal

Международная электронная платежная система PayPal поделилась своими растущими финансовыми показателями в четверг. На закрытии торгов акции компании выросли на 4%.

Финансовые показатели PayPal за третий квартал снова превысили ожидания аналитиков с Уолл-стрит: скорректированная прибыль на акцию составила 46%, тогда как аналитики прогнозировали 43%.

Выручка также оказалась выше прогнозируемой — $3,24 млрд. Прогноз аналитиков — $3,16 млрд. Показатель выше прошлогоднего на 22%.

В третьем квартале в системе PayPal был зафиксирован рекордный объем транзакций — $114 млрд, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.

Третий квартал текущего года стал одним из самых успешных для PayPal с тех пор, как компания отделилась от eBay, отметил CEO Дэн Шульман.

Ожидается, что выручка компании за весь календарный год составит от $12,920 млрд до $12,980 млрд.

В системе PayPal сейчас насчитывается 218 млн активных аккаунтов. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года показатель достигал 192 млн.

Объемы мобильных платежей в системе PayPal выросли на 54% до $40 млрд.

Рыночная капитализация компании составляет $80,9 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal превратит Venmo в «вездесущий цифровой кошелек». Платежи через платежное приложение Venmo будут принимать еще 2 млн ритейлеров.

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По материалам techcrunch.com