Mastercard и PayPal расширяют глобальное сотрудничество

Партнерство двух компаний будет распространяться на Канаду, Европу, Латинскую Америку, страны Карибского бассейна, Ближний Восток и Африку

Mastercard и PayPal объявили о расширении своего партнерства, которое теперь будет распространяться на Канаду, Европу, Латинскую Америку, страны Карибского бассейна, Ближний Восток и Африку.

В пресс-релизе две платежные компании заявили, что этот шаг призван улучшить клиентский опыт и качество обслуживания клиентов, а также сделать Mastercard эффективным платежным средством в PayPal по всему миру. Компании отметили, что глобальная экспансия их партнерства создаст возможности для обоюдного развития.

Согласно условиям сделки, Mastercard будет представлен ​​в качестве одного из способов оплаты в кошельке PayPal, что сделает Mastercard и ее эмитентов легко идентифицируемыми для потребителей во время транзакций. Более того, потребители смогут выбрать Mastercard в качестве способа оплаты по умолчанию, что сделает онлайн-платежи еще быстрее и легче.

Более того, потребители смогут легко добавлять карты Mastercard в PayPal из банковских приложений. PayPal, в свою очередь, будет иметь возможность расширить свое присутствие в точках продажи, используя сервисы токенизации от Mastercard, что позволит клиентам использовать токены Mastercard в своем PayPal Wallet, чтобы совершать покупки в более чем 6,5 млн точках продажи, которые принимают бесконтактные платежи. Кроме того, потребители смогут быстро вывести средства, хранящиеся на их счетах PayPal, на дебетовую карту Mastercard.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре. Компания уже подала соответствующую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США.

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По материалам pymnts.com