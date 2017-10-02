Mastercard запустила систему предотвращения карточного мошенничества

Система способна спрогнозировать, подвержена ли банковская карта потенциальному риску взлома

Mastercard запустила систему раннего обнаружения мошенничества с банковскими картами — Early Detection System – которая помогает эмитенту предугадывать и, таким образом, бороться со взломами карт.

Early Detection System доступна эмитентам по всему миру и охватывает все типы мошенничества по всем транзакционным каналам. Система идентифицирует случаи мошеннической торговли данными по банковским счетам, а также случаи тестирования карт злоумышленниками перед непосредственным использованием этих карт для мошеннической деятельности.

Используя информацию сети Mastercard, возможности прогнозирования и комбинацию внутренних и внешних источников данных, система определяет, подвержена ли карта или учетная запись потенциальному риску взлома, и отправляет предупреждение с оценкой уровня риска эмитенту карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре. Компания уже подала соответствующую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США.

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По материалам thepaypers.com