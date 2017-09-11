ЕЦБ против национальных криптовалют: Эстонии отказали в запуске эсткоинов

Президент Европейского центрального банка высказался по поводу планов стран-членов ЕС выпускать национальные криптовалюты

За последнее время интерес к криптовалюте биткоин проявляли многие правительства, центробанки и другие регуляторы по всему миру. Однако некоторые регуляторы наоборот ограничивают принятие криптовалютных активов.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) не одобряет идею о том, что Эстония, которая является членом Еврозоны, может выпускать свою собственную национальную валюту. Идея пока еще находится в теории, но президент ЕЦБ Марио Драги уже подрезал ее на корню в ходе пресс-конференции:

Напомним, запуск национальной криптовалюты Эстонии — эсткоинов — обсуждался в рамках программы e-Residency, которая дает возможность иностранным предпринимателям получить цифровое гражданство в европейской стране.

Идея была предложена Каспаром Корьюсом, управляющий директором e-Residency. Цель инициативы — улучшение инвестиционного климата в стране.

Изначально планировалось, что распространение эсткоинов будет проходить посредством ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам qz.com