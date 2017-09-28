eCom21: конференция в Риге соберет практиков онлайн-бизнеса

Представители растущей онлайн-индустрии, сумевшие внедрить оригинальные решения и добиться впечатляющего роста своего бизнеса, расскажут о внедренных инновациях, своем опыте и видении будущего



В качестве спикеров международной конференции eCom21, которая пройдет 16-17 ноября в Риге, выступят успешные российские предприниматели – практики онлайн-бизнеса.

«При подготовке программы мы ориентировались на то, чтобы приглашать практиков отрасли — тех, кто одновременно обладает стратегическим видением и помнит, как «работать руками», кто готов поделиться прикладным опытом», – говорит программный директор eCom21 Михаил Боде.

В их числе – Тимофей Шиколенков, директор по маркетингу и развитию бизнеса Audiomania. Этот интернет-магазин успешно торгует нестандартным товаром — сложной в выборе и зачастую дорогой аудиотехникой; кроме того, компания использует собственную систему аналитики, которая помогает существенно оптимизировать расходы.

Интересным и полезным обещает быть доклад Николая Хлебинского, CEO Retail Rocket — системы персонализации товарных рекомендаций. Он детально разберет тактику и инструменты анализа big data для онлайн-ритейла, которые используются в его сервисе. Кроме того, будучи российским продуктом, Retail Rocket активно развивается в Европе и сумела адаптировать свой сервис к условиям и конкурентному ландшафту отдельных стран.

В свою очередь Михаил Осин, директор по цифровым продажам Ozon.ru, расскажет о том, как за минувшие два года компания повысила свою конверсию за счет комплекса мер — от изменения ассортимента до преобразований в сфере юзабилити.

Подробнее с программой eCom21 можно ознакомиться на сайте конференции ecom21.com. Здесь же можно зарегистрироваться для участия в форуме. До 1 октября действует льготная цена – 700 евро для одного участника, 595 евро – для трех и более участников.

СПРАВКА

eCom21 – крупнейшая в странах Балтии международная конференция, посвященная электронной коммерции. Ежегодно проводится под патронажем латвийского банка Rietumu. Ее регулярно посещают сотни участников из Балтии, Центральной, Восточной и Западной Европы, стран СНГ, Азии и других регионов мира. Каждый год организаторы конференции приглашают для участия в форуме руководителей всемирно известных компаний, экспертов в сфере э-коммерции и «акул бизнеса». Rietumu eCom21 – это платформа для дискуссий по актуальным вопросам электронной коммерции и возможность наладить полезные деловые связи. Именно этот практический подход является визитной карточкой конференции.

Главным партнером конференции eCom21 является международная процессинговая компания DECTA. Компания предоставляет высокотехнологичный сервис для осуществления интернет-эквайринга, процессинга, эмиссии платежных карт. Работает с банками, платежными сервис-провайдерами и корпоративными клиентами по всему миру. Базовый принцип бизнес-философии DECTA – индивидуальный подход к требованиям каждого клиента и предложение лучших решений, которые непрерывно совершенствуются в соответствии с изменениями в глобальной платежной индустрии.

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