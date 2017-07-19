В тренде: безналичные платежи отныне на фестивале «Уличная еда»

Владельцы карт Visa не просто могут оплатить входной билет на фестиваль без очереди и за несколько секунд, но и получить скидку

Фестивали Ulichnaya Eda прочно вошли в жизнь киевлян и гостей столицы и собирают все большее количество любителей вкусно поесть. Фестиваль органично сочетает различные кухни мира, музыку, искусство и разнообразие развлекательных активностей для каждого.

Сегодня компания Visa объявила о своем партнерстве с фестивалем Ulichnaya Eda, благодаря чему посетители смогут приобрести входной билет с помощью своей банковской карты или любого бесконтактного платежного инструмента Visa. Кроме того, безналичным путем можно будет оплачивать еду непосредственно у торговцев на фестивале.

В качестве партнера Ulichnaya Eda Visa использует платформу для взаимодействия с банками-клиентами, а также для поощрения бесконтактных платежей как в среде торгово-сервисных учреждений, так и среди потребителей. К слову, все владельцы карт Visa могут воспользоваться приоритетным входом на территорию фестиваля. А гости, которые будут оплачивать вход любым бесконтактным платежным инструментом Visa, получат 50% скидку на входные билеты в период с 21 июля по 12 ноября 2017 года.

Кроме того, на территории фестиваля будет работать стенд Visa для демонстрации инновационных безналичных технологий.

Местом проведения фестиваля является «Арт-завод Платформа», творческий кластер, который стал домом для многих самых популярных open-air мероприятий Киева. В период с июля по ноябрь тут пройдет семь тематических мероприятий. Каждый фестиваль Ulichnaya Eda длится три дня (пятница-воскресенье) и объединяет 20-30 тысяч гостей и более 100 различных ресторанов, кафе и food-стартапов.

Напомним, ранее приобрести билет на фестиваль Уличной еды безналичным путем можно было только на сайте мероприятия.

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